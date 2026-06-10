Si hay algún postre que identifica a este hermoso país llamado Venezuela es sin duda las torrejas venezolanas. Estas puedes disfrutarlas a la hora de la merienda con un rico café con leche o chocolate.
Torrejas venezolanas, ingredientes
1 taza harina
1 cucharadita azúcar
1/4 de cucharadita de sal
1 cucharadita margarina
1/2 taza agua
Preparación:
En un bol unir los ingredientes secos. Incorporar la margarina hasta quedar una mezcla arenosa. Agregar poco a poco el agua y amasar en un mesón durante 10 minutos. Envolver en papel film o bolsa y refrigerar durante 20 minutos
Sacar del refrigerador y cortar en pequeñas cantidades. Estirar la masa hasta que quede muy delgada. Freír cada una por ambos lados hasta que quede dorado. Al retirar del fuego espolvorear Azúcar.. y listo!!!
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