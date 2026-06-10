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Las efemérides del 10 de junio nos recuerda un día como hoy un perro mucuchíes es otorgado a Bolívar en 1813. Es como el famoso Nevado comienza a formar parte de la familia del Libertador.

Un día como hoy nace Antonio Ricaurte (1786) Militar colombiano, conocido por haberse inmolado en San Mateo, estado Aragua. Al volar el parque de armas para impedir que cayera en manos de los españoles.

Pero, según el Diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de Lacroix, edecán de Simón Bolívar. Fue el mismo Bolívar quien inventó el mito para entusiasmar a los soldados y atemorizar a los enemigos. Bolívar indica que Ricaurte murió de un balazo y un lanzazo cuando se retiraba de San Mateo.

Un día como hoy se libró la Batalla de Cumarebo (1823) en el estado Falcón.

El francés Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color (1907).

Nace William Rosenberg (1916) Empresario estadounidense, fundador de la franquicia Dunkin’ Donuts LLC, en 1950. También conocida como Dunkin’, es una de las cadenas de cafeterías y tiendas de donas más grandes del mundo.

Efemérides del 10 de junio

Nace Brígido Iriarte (1921) Multiatleta venezolano.

Nace João Gilberto (1931) Músico y cantante brasileño. Es considerado junto a Tom Jobim como uno de los creadores de la Bossa Nova.

Se crea Alcohólicos Anónimos (1935).

Muere Marcus Garvey (1940) Predicador, periodista y empresario jamaiquino, primer héroe nacional. Además fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro y precursor del movimiento rastafari en Jamaica.

El húngaro nacionalizado argentino Ladislao Biro, patenta en Buenos Aires, Argentina, el bolígrafo (1943).

Es además el Día Mundial del Modernismo, como también Día Internacional de la Heráldica y el Día Mundial de la Seguridad Vial.

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