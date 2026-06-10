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La Policía Municipal del litoral carabobeño informó sobre un procedimiento donde un sujeto quedó detenido por presuntamente realizar maniobras indebidas en una moto. El sujeto quedó detenido y a la orden del Ministerio Público de Puerto Cabello.

Dicho procedimiento se realizó el lunes 8 de junio cerca de las nueve de la mañana en el sector Sal Bahía. Una comisión de la policía estaba en labores de patrullaje cuando vieron al hombre haciendo las piruetas en la moto.

Este iba conduciendo una motocicleta marca Empire color rojo, matricula A05B43G quien iba por la referida arteria vial del urbanismo mencionado. Perturbando la tranquilidad pública a esa hora de la mañana.

Maniobras indebidas en una moto

Los oficiales le dieron la voz de alto, y este emprendió la huida pero fue capturado luego de una breve persecución. Luego tomó una actitud hostil contra los uniformados tratando de agredirlos físicamente.

Este quedó registrado como Junior Méndez Medina de 27 años de edad, quien además presentó registros policiales en la Siipol. Entre ellos desvalijamiento de vehículos, porte y ocultamiento de arma de fuego.

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