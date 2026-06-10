La Vinotinto Femenina avanzó al repechaje del Mundial de Brasil 2027 tras empatar 1-1 contra Uruguay en Montevideo.
Un tanto de Deyna Castellanos al minuto 58 igualó el marcador y aseguró el tercer lugar de la Liga de Naciones Femenina para el combinado nacional.
Vinotinto femenina repechaje Mundial
Pese a comenzar perdiendo por un tanto de Pamela González, la escuadra criolla reaccionó rápido y resguardó el punto necesario en el Estadio Centenario.
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Gracias a este desempeño, la Vinotinto disputará un partido único en el Torneo Clasificatorio ante otras nueve naciones, buscando quedarse con uno de los tres últimos cupos disponibles para la cita máxima del fútbol femenino.
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