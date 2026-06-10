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La Policía del Estado Carabobo reportó a 18 ciudadanos detenidos durante operativos de seguridad. Se pudo conocer que estos se encontraban solicitados por la justicia venezolana.

Detenidos en Carabobo Operativos de Seguridad

Todos los sujetos aprehendidos fueron puestos formalmente a la orden de los tribunales correspondientes para la continuación de sus procesos legales.

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Así mismo, las autoridades informaron que durante los procedimientos de verificación vial se logró la recuperación de una motocicleta que se encontraba requerida por los cuerpos policiales.

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