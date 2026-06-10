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Actor «X-men» revela que fue diagnosticado con cáncer de mama

By Lubin Molero
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Actor de X-men con Cáncer de mama
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El actor y exluchador profesional canadiense Tyler Mane, conocido por su papel de Sabretooth en la película «X-Men» del año 2000, reveló públicamente que padece una forma poco común de cáncer de mama.

 

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El intérprete de 59 años compartió los detalles de su estado de salud a través de su cuenta oficial de Instagram.

Actor de X-men con Cáncer de mama

Mane explicó que inicialmente consideró mantener el diagnóstico de cáncer de mama en secreto para resguardar su privacidad familiar.

Actor de X-men con Cáncer de mama
Foto: sabertooth

Sin embargo, optó por divulgar la situación de forma abierta para concientizar sobre esta patología, la cual suele registrar un porcentaje de afectación mayoritariamente femenino en el ámbito clínico.

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