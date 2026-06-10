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El actor y exluchador profesional canadiense Tyler Mane, conocido por su papel de Sabretooth en la película «X-Men» del año 2000, reveló públicamente que padece una forma poco común de cáncer de mama.

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El intérprete de 59 años compartió los detalles de su estado de salud a través de su cuenta oficial de Instagram.

Actor de X-men con Cáncer de mama

Mane explicó que inicialmente consideró mantener el diagnóstico de cáncer de mama en secreto para resguardar su privacidad familiar.

Sin embargo, optó por divulgar la situación de forma abierta para concientizar sobre esta patología, la cual suele registrar un porcentaje de afectación mayoritariamente femenino en el ámbito clínico.

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