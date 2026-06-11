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La Policía de Carabobo informó sobre una intervención legal en Morón, municipio Juan José Mora. Donde fue abatido alias El Flaco en Morón, presunto integrante del grupo delictivo El Abejorro.

Comisiones adscritas al Centro de Coordinación Policial Juan José Mora de la Policía de Carabobo neutralizaron al sujeto. El hecho ocurrió en el sector Palma Sola del municipio Juan José Mora (Morón), durante labores de vigilancia y patrullaje preventivo.

Los funcionarios avistaron a varios sujetos armados quienes, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud hostil y efectuaron disparos contra la comisión. Lo que obligó a los efectivos a repeler la agresión armada para resguardar su integridad física.

Abatido alias El Flaco en Morón

En dicha intervención legal resultó herido el sujeto apodado «El Flaco» (22 años), identificado como Ángel Manuel Quintero Osa. Quien poseía historial policial por el delito de espionaje militar.

A pesar de recibir los primeros auxilios y ser trasladado al hospital de la parroquia, ingresó sin signos vitales. En el lugar se incautaron varias evidencias, entre ellas un arma de fuego tipo ametralladora, calibre 9mm. Un (01) arma de fuego tipo pistola, marca Bryco, calibre .380 mm.

Como también quedó incautado un radio portátil que portaba el sujeto. El procedimiento y las investigaciones quedaron a disposición de la Fiscalía 35° del Ministerio Público, trabajando en coordinación con el CICPC de la Delegación Municipal Puerto Cabello.

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