Compartir

El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre la captura de dos hombres en la capital carabobeña. Quedando ambos en manos del Ministerio Público para su proceso judicial.

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, realizaron la detención de Edicson José Aristimuño Bravo (23) y, Jesús Alberto Cassiani Luna (23), en Lomas de Funval. Parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, por robo.

Detenidos en Valencia dos hombres por presunto robo

De acuerdo con el trabajo técnico científico realizado se pudo conocer que los mencionados, portando un facsímil de armas de fuego; se dedicaban presuntamente a someter a sus víctimas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre estaba solicitado por homicidio y fue capturado

Principalmente a mujeres, donde bajo amenazas de muerte las despojan de sus pertenencias, generando además zozobra en la comunidad ubicada en el sur de Valencia. Quedando a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas