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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, junto a la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, inauguraron la primera etapa del Boulevard Bolívar Norte. La noche del miércoles 10 de junio se inauguró el mismo por todo lo alto.

Proyecto que transformó unos 6 mil metros cuadrados de espacio urbano; incorporando modernas caminerías, plazas jardineras y un nuevo centro de atención para el disfrute de la ciudadanía.

“Hoy estamos muy felices, inaugurando este Boulevard que hemos embellecido para la familia, para los comerciantes, los vecinos, los niños. Aquí habrán encuentros culturales, vecinales, parque para mascotas, tenemos una ciudad preciosa y eso se lo debemos al gran esfuerzo que hace nuestro gobierno nacional liderado por nuestra presidenta Delcy Rodríguez, el gobierno regional y el local con nuestra alcaldesa Dina”, manifestó la máxima autoridad regional.

Boulevard Bolívar Norte en Valencia

Esta obra de gran envergadura impacta positivamente a 32 mil 146 familias. Como parte integral del proyecto, se ejecutó la ampliación de la vía mediante la habilitación de un tercer canal de flujo vehicular. Optimizando significativamente la movilidad en la zona.

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Además, se garantizó la seguridad y el embellecimiento del entorno con la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público y peatonal. Durante el recorrido inaugural, las autoridades destacaron que esta obra no solo mejora el entorno visual y el tránsito automotor, sino que se erige como un punto de encuentro para el deporte y la recreación.

“Hemos ampliado la vía, ahora tendremos más fluidez vehicular y aquí se van a ver todos los partidos del Mundial 2026, este jueves a partir de la 1:30 todos los partidos del Mundial 2026; lo vamos a tener aquí en pantalla gigante, el que quiera ver el Mundial de Fútbol en la Avenida Bolívar, están invitados”, detalló.

Acciones por Valencia

Con estas acciones, reafirman su compromiso de continuar trabajando en la modernización de Valencia, garantizando entornos más seguros; iluminados y accesibles para todos los ciudadanos, gracias al trabajo articulado de las autoridades.

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