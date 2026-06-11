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Se inaugura el Teatro Nacional de Venezuela durante el gobierno de Cipriano Castro (1905). Conocido popularmente como Teatro Nacional de Caracas por su ubicación en la capital, es un espacio cultural diseñado por el arquitecto venezolano Alejandro Chataing.

Las efemérides del 11 de junio, nos recuerdan que un día como hoy se inaugura la Cervecería El Águila en la urbanización San Bernardino, en Caracas (1926). Está considerada una de las pioneras de la industria cervecera venezolana del siglo XX. Historia de la primera fábrica de cerveza en Venezuela.

Nace Salvador Garmendia (1928) Escritor, cronista y guionista venezolano.

Los reclusos Clarence Anglin, Frank Morris y John Anglin se convierten en los únicos en fugarse de la Prisión de Alcatraz (1962). En 1979, eI FBI concluye que los fugados habrían muerto en las aguas de la bahía de San Francisco antes de llegar a tierra firme, pero las investigaciones nunca han encontrado evidencia concluyente que favorezca el fracaso o éxito del escape.

El emprendedor francés Philippe Kahn envía la primera fotografía de la historia a través de un celular (1997). Utilizando una cámara digital, tomó una fotografía de su hija recién nacida, Sophie. Luego la pasó a la computadora y la envió por correo electrónico utilizando la señal de su celular.

Efemérides de hoy 11 de junio

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos publica la Resolución 269 donde se reconoce a Antonio Meucci como el inventor del teléfono. Esto en vez de Alexander Graham Bell (2002).

Muere José Luis Armenteros (2016) Músico y compositor español, conocido por ser el coautor de la canción Venezuela junto al español Pablo Herrero Ibarz. Fue escrita originalmente para ser interpretada por José Luis Rodríguez, El puma, en el álbum Atrévete de 1980, pero no se incluyó. Se dio a conocer por el cantante venezolano Balbino.

Festividad de San Bernabé.

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