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El estado del tiempo hoy 11 de 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Se observan mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en zonas de nuestra Guayana Esequiba. Como en Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, este de Guárico y Apure; el resto del país se aprecia con cielo poco nublado.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas; así mismo, se puede apreciar cielo cubierto resaltando lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica, especialmente al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, este de Miranda, Guárico y Zulia

Estado del tiempo hoy 11 de junio de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paragauaná con 37 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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