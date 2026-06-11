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La misión Nevado Carabobo en junio estará hoy en dos zonas, todos listos desde las 9:00 de la mañana para atender a tus mascotas. Todas las inquietudes que tengas en la materia puedes consultarlas a los profesionales de esta misión.

Habrá consultas, además de desparasitación, colocación de la vacuna antirrábica, limpieza oídos como también corte de uñas. Todo lo que quieras saber sobre las mascotas puedes consultarlo en estas jornadas de hoy.

En el municipio Valencia estará la Misión en el Ambulatorio 810 al sur de Valencia en la parroquia Santa Rosa. También en Bejuma en la aldea artesanal Don Viviano Vargas desde las 9:00 de la mañana.

Misión Nevado Carabobo en junio

Explicó la Misión de las mascotas es integral y es una actividad completamente gratuita. Como todos sabemos nuestras mascotas forman parte de nuestro núcleo familiar. Es por ello que merecen toda nuestra atención.

De igual modo, si hay gatos o perros comunitarios pueden ser llevados a esta bonita labor que se viene desarrollando en todo el estado Carabobo. Brinda todo el amor siempre a tus mascotas.

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