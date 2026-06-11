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Reportaron un sismo de 3.6 grados en Valencia luego de la medianoche de hoy jueves 11 de junio de 2026. El temblor tuvo una magnitud de 3.6 grados en la Escala de Richter con profundidad de 2.2 grados informó Funvisis.

Sismo de 3.6 y 2.5 grados en Valencia

El movimiento telúrico tuvo un epicentro de 18 kilómetros al noreste de Valencia. Luego a las 7:26 minutos, Funvisis reportó el segundo temblor en Valencia, con una magnitud de 2.5 grados con profundidad de 2.7 kilómetros.

Resaltó Funvisis que el epicentro fue de 16 kilómetros al este de Valencia.

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