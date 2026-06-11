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La ofensiva Carabobeña no pudo invocar los batazos oportunos y cortó la cadena de triunfos. Marineros paró su racha ganadoras al caer ante Delfines de La Guaira con pizarra de 6×3 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Edgardo Fermín puso adelante a los suyos en el primer tramo con doble remolcador, Deivi Muñoz anotó. Los litoralenses le dieron vuelta al choque en el cuarto capítulo con dos outs con cuatro carreras, Ali Castillo pegó hit y Gorkys Hernández ligó batazo de dos bases para el 1 a 4.

Marineros paró su racha ganadora tras caer ante Delfines

Ángel Aguilar la sacó del parque en la parte baja del inning número cuatro para descontar en el electrónico 2-4. Fermín volvió a figurar con el madero y en el octavo tramo bateó cuadrangular solitario por el jardín central.

La visita hizo dos en la novena para sentenciar el juego. Jesús Vargas (3-2) ganó el juego, Brayan Pérez (1-1) fue el perdedor y Silvino Bracho (7) salvó. La nave viajará a Maracay para enfrentar a Samanes hoy a las 7:00 de la noche.

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