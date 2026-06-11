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Detenidos por sustraer objetos de un cementerio

By Danny Valdiviezo
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Detenidos por sustraer extraños objetos de un cementerio

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Danny Valdiviezo
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La Policía Municipal de Santiago Mariño en Porlamar, estado Nueva Esparta ejecutó un procedimiento de detención. Dos adultos mayores quedaron detenidos por sustraer objetos de un cementerio.

El hombre y la mujer estaban saliendo del camposanto, cuando fueron sorprendidos por la policía. La dama arrastraba una imagen de la Virgen María y llevaba una foto de un fallecido que estaba en una de las lápidas.

Detenidos por sustraer objetos de un cementerio

Cuando se les dio la voz de alto por parte de los uniformados, ambas personas se contradijeron en sus declaraciones y no se logró tener una justificación sobre la procedencia de la imagen. Por lo que ambos quedaron detenidos.

La policía se mantiene en serias averiguaciones de este hecho, ya que pudiera tratarse de personas que están entrando al lugar para sustraer imágenes.

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SourceNoticias de Margarita
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