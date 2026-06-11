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La cantante colombiana Shakira anunció que se encuentra preparada para su presentación de apertura en la Copa Mundial 2026, programada para este jueves en Ciudad de México.

La artista compartió detalles de sus intensas jornadas de preparación a través de sus plataformas digitales.

Shakira en la Apertura del Mundial 2026

El evento de apertura del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Marcando el inicio oficial del torneo organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá.

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A través de un video y fotografías de los ensayos en el recinto, se confirmó que la barranquillera compartirá el escenario principal con el cantante nigeriano Burna Boy, con quien interpretará el tema «Dai Dai», una de las canciones oficiales designadas por la FIFA para la competencia de este año.

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