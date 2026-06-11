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Funcionarios del Cicpc Valencia, detuvieron a un ciudadano de 35 años que se encontraba solicitado por secuestro agravado.

El arresto se llevó a cabo durante un dispositivo de seguridad implementado en el centro del municipio Valencia, estado Carabobo.

En Valencia solicitado por secuestro agravado

El detenido quedó identificado como Wilmer Alexander Aular Ramos. Al verificar sus datos a través del Siipol, los funcionarios constataron que presentaba una orden de captura emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Control Municipal del Circuito Judicial Penal de Carabobo.

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Las autoridades policiales informaron además que el ciudadano ya poseía un registro previo por el mismo delito, por lo que el caso fue puesto formalmente a la orden del Ministerio Público.

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