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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos publicó un nuevo paquete de licencias generales que amplían y actualizan los permisos para las operaciones petroleras y mineras en Venezuela.

Las medidas sustituyen las normas previas y abren el camino a nuevos acuerdos comerciales.

Operaciones petroleras y mineras en Venezuela

La decisión permite la exportación, venta y transporte de crudo y petroquímicos hacia suelo estadounidense por parte de empresas norteamericanas operando en el país.

Asimismo, la medida asegura los permisos de transnacionales como Chevron, Repsol, Shell, BP, Eni y Maurel & Prom para continuar sus actividades de producción de petróleo y gas natural.

El beneficio normativo también autoriza la importación de diluyentes estadounidenses a Venezuela y la compra de tecnología para proyectos eléctricos y petroquímicos. Finalmente, las nuevas licencias flexibilizan la comercialización de minerales venezolanos en los mercados internacionales.

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