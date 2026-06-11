NacionalPolítica y economíaPortada

OFAC emite licencias para ampliar operaciones petroleras y mineras

By Lubin Molero
0
52
Operaciones petroleras y mineras en Venezuela
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos publicó un nuevo paquete de licencias generales que amplían y actualizan los permisos para las operaciones petroleras y mineras en Venezuela.

Las medidas sustituyen las normas previas y abren el camino a nuevos acuerdos comerciales.

Operaciones petroleras y mineras en Venezuela

La decisión permite la exportación, venta y transporte de crudo y petroquímicos hacia suelo estadounidense por parte de empresas norteamericanas operando en el país.

Asimismo, la medida asegura los permisos de transnacionales como Chevron, Repsol, Shell, BP, Eni y Maurel & Prom para continuar sus actividades de producción de petróleo y gas natural.

El beneficio normativo también autoriza la importación de diluyentes estadounidenses a Venezuela y la compra de tecnología para proyectos eléctricos y petroquímicos. Finalmente, las nuevas licencias flexibilizan la comercialización de minerales venezolanos en los mercados internacionales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Carabobo recibe a 288 atletas en el clasificatorio nacional de voleibol

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Carabobo recibe a 288 atletas en el clasificatorio nacional de voleibol
Artículo siguiente
Detenido en Valencia hombre solicitado por secuestro
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes