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El estado Carabobo funge como sede del campeonato clasificatorio de voleibol femenino, evento que se desarrollará hasta el próximo 14 de junio.

La competencia reúne a 288 atletas de entre 14 y 17 años, procedentes de 24 entidades del país, quienes buscan su pase a los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026.

Carabobo clasificatorio de voleibol femenino

La contienda otorgará un total de ocho cupos para la cita nacional, definiéndose siete de ellos en cancha, mientras que el estado La Guaira ya cuenta con una plaza automática por su condición de sede.

Los compromisos se disputan en el Gimnasio Cubierto Batalla de Carabobo en La Isabelica y en el Gimnasio Cubierto Loma Linda de Guacara.

Formato del Torneo

El formato del torneo abarca una ronda eliminatoria de seis grupos de cuatro regiones, incluyendo a la delegación de la Guayana Esequiba, avanzando los mejores de cada llave hacia las fases de eliminación directa.

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