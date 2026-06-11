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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava en compañía del presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), Gerardo Márquez y la alcaldesa de la entidad, Dina Castillo realizaron la inauguración oficial del Campeonato Nacional de Pista en las instalaciones del Velódromo Máximo Romero de Valencia, que recibió a más de atletas y paratletas venezolanos.

“Es un día muy importante para el ciclismo de nuestro país y nuestro estado, agradezco la presencia del presidente de la Federación de Ciclismo y hermano gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, por el gran trabajo realizado, esperemos que este histórico Velódromo sirva no solo para muchas de las competencias nacionales e internacionales que aquí se puedan celebrar, sino sirvan también de preparación y formación para los ciclistas que así lo necesiten, siempre Carabobo estará a disposición de este país y del ciclismo de nuestro estado ” manifestó Lacava.

Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista 2026

Por su parte, el presidente de la FVC, Gerardo Márquez detalló que la cita deportiva reúne a 106 pedalistas de las categorías Juvenil y Élite, provenientes de 15 estados del país.

Este evento que concluirá el domingo 14 de junio, constituye un pilar fundamental en la ruta de preparación de las delegaciones de cara a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles de agosto 2026 y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

“Es un honor estar aquí en un estado cargado de historia, las selecciones nacionales de Venezuela se alimentan con el 35% de los atletas que da el estado Carabobo, es exagerado ese número pero obedece a una política de estado, ustedes tienen en este estado las mejores instalaciones deportivas del país, es un reconocimiento que hay que hacerles y este Campeonato es prueba de ello, de hecho, hace escasos dos meses en Colombia, un venezolano, batió récord mundial de máxima velocidad en pista, y se trató de un atleta nacido precisamente aquí en Carabobo”, expresó.

Atletas a participar

En esta jornada, el estado Carabobo dice presente con una delegación de 12 atletas, distribuidos entre las categorías juvenil y élite.

Destaca de manera especial la participación de cinco paratletas con discapacidad visual. Marcando un hito de inclusión al ser la única representación de esta discapacidad en todo el campeonato.

Durante el acto protocolar, que contó además con la presencia del presidente de Fundadeporte, Leobaldo Gómez, la primera dama del estado Carabobo, doctora Nancy de Lacava y la alcaldesa de Naguanagua, Elizabeth Niño se anunciaron importantes eventos para la entidad.

Entre los que destaca que Carabobo albergará tramos de la 63ª edición de la Vuelta a Venezuela. Asimismo, las autoridades informaron que el Velódromo Máximo Romero será la sede oficial de la prestigiosa Copa Internacional UCI C2 «Gran Sprint», a efectuarse los días 25 y 26 de agosto.

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