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El día de hoy se reportaron dos temblores, Funvisis dio el primer boletín del movimiento telúrico en horas de la madrugada. Luego a las 7:26 minutos de la mañana el segundo temblor, el primero fue de 3.6 grados en la Escala de Richter.

Pero ¿Cuál es el sismo más fuerte que se ha sentido en Valencia?, en el mes de diciembre de 2018 ocurrió un evento sísmico. Este fue en horas de la madrugada, no dejó personas fallecidas pero si daños en estructuras.

Aquel 27 de diciembre en plena Navidad, muchas personas fueron sorprendidas por el sismo y sus réplicas. El mismo se sintió en todo el estado, teniendo al norte de Valencia y San Diego como el epicentro.

“El 27 de diciembre de 2018, a las 4:59 a. m., ocurrió el Terremoto de Valencia, M 5,2, con epicentro a 15 km al noroeste de Valencia” No se reportaron víctimas, pero sí daños en los muros de fachadas e interiores de algunas edificaciones en el estado Carabobo”, dijo Funvisis.

¿Cuál es el sismo más fuerte que se ha sentido en Valencia?, ¿qué hacer ante un sismo?

Prepare un plan familiar: Defina con su familia los puntos de encuentro y los roles de cada integrante durante la emergencia.

Si está adentro: Desplácese a una zona de seguridad previamente identificada (lejos de ventanas y vidrios). Agáchese, cúbrase y agárrese debajo de una mesa resistente. Si no hay ninguna, colóquese en posición fetal junto a un pilar o pared de carga cubriendo su cabeza con los brazos.

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Si está afuera: Diríjase a un lugar abierto, lejos de edificios, postes de luz, árboles y puentes. Si está conduciendo: Estacione el vehículo en un lugar seguro, lejos de pasos a desnivel o estructuras que puedan colapsar. Permanezca dentro del auto con las luces intermitentes encendidas.

Verifique daños: Revise si su vivienda presenta daños estructurales (grietas en paredes o columnas) y corte los servicios de gas y electricidad si sospecha de fugas.

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