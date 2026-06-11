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Un total de 49 tortugas Cardón nacieron en Puerto Cabello, la información la dio el ministro de Ecosocialismo Freddy Ñáñez en sus redes sociales. El Nacimiento y posterior incorporación al medio marino, se dio gracias al trabajo de nuestros equipos territoriales.

Como al compromiso de la comunidad organizada en el municipio porteño del estado Carabobo. Durante semanas se realizó el cuido como la vigilancia de esta especie en la costa de nuestra entidad.

Tortugas Cardón nacieron en Puerto Cabello

Cada una recorrió apenas unos metros entre la arena y el mar, pero en ese breve trayecto se activa una memoria más antigua que nuestra propia historia. Sin mapas, sin escuelas y sin instrucciones, la vida sabe hacia dónde ir, dijo Ñáñez.

«La naturaleza guarda una inteligencia profunda. Nuestra tarea es simple y extraordinaria a la vez: protegerla para que siga desplegando sus milagros»; dijo en sus redes sociales el titular de ecosocialismo.

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