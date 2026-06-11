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El presunto cabecilla de Los Guaricheros de Mariara resultó abatido en una intervención legal hecha por la Policía Nacional Bolivariana en Diego Ibarra, estado Carabobo. este quedó identificado como Efraín José Gastelo.

Conocido en la zona con el alias de Efraín El Guarichero, Gastelo estaba presuntamente inmerso en delitos de extorsión contra comerciantes. Además de estar señalado de asesinatos de varios policías en la zona.

Cabecilla de Los Guaricheros de Mariara

Los Guaricheros son uno de los grupos criminales de la zona de Mariara, desde hace tiempo estaba siendo perseguido por las autoridades. Se pudo conocer que el miércoles en horas de la noche se enfrentaron a comisiones policiales.

Gastelo y otro sujeto resultaron heridos, siendo llevados al Hospital Simón Bolívar de Mariara. Este no sobrevivió, falleciendo en el centro de salud.

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