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En un esfuerzo por consolidar el desarrollo económico del estado Carabobo, el gobernador Rafael Lacava sostuvo encuentro con sector de minería no metálica. El encuentro, realizado en el emblemático Salón Bolívar-Chávez del Capitolio de Valencia.

El mandatario regional estuvo acompañado por el Secretario de Hacienda y Finanzas, Orlando Ordóñez; el Secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, Alan Delgado; y el Secretario de Economía Productiva y Turismo, Manuel Alonso, con el propósito de abordar de manera integral las solicitudes planteadas por líderes de diversas áreas, incluyendo el sector ferretero, artesanos, productores de lajas, así como representantes de empresas concreteras y cementeras.

Durante su intervención, el gobernador Lacava enfatizó la visión de su gestión, la cual busca armonizar la supervisión técnica con el acompañamiento productivo.

Gobernador Lacava sostuvo encuentro con sector de minería no metálica

«Debemos ser muy exhaustivos en cuanto a la adecuación, control y estadística del gremio, pero también estamos dispuestos a fomentar la actividad económica. Yo entiendo muy bien la importancia de cada actor económico en el crecimiento de nuestro estado y prueba de ello fue la organización de este encuentro», subrayó el mandatario.

Esta iniciativa no solo busca regularizar los procesos administrativos y estadísticos del sector, sino también crear un ecosistema de confianza que permita a los pequeños y medianos empresarios mineros proyectar su crecimiento a corto y mediano plazo.

Por su parte, los representantes gremiales agradecieron la apertura de este canal de comunicación, calificando la jornada como un paso decisivo para la simplificación de trámites y la optimización de los procesos productivos.

Compromiso reafirmado

El Gobernador de Carabobo reafirmó su compromiso con el sector productivo, apostando por la diversificación económica y el fortalecimiento de las cadenas de valor que proveen insumos esenciales para el desarrollo de la infraestructura.

Siguiendo lineamientos emanados por el presidente de la República Nicolás Maduro y articulados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el propósito de continuar aportando una política de puertas abiertas, que asegura el diálogo constante con las bases para alcanzar las metas de prosperidad trazadas.

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