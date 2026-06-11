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El precio del dólar BCV hoy 11 de junio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 570 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela el costo de hoy será de un total de 577,54 bolívares y el euro en 667,37 bolívares.

Para este viernes, el dólar estará en 582,68 bolívares, y el euro en 671,42 bolívares.

La onza de oro bajó incluso se alejó de los cinco mil dólares, teniendo hoy un costo de 4.092 dólares en el mundo. Luego que estaba sobre los 4.600 dólares hace unos días, esto debido a los conflictos internacionales.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 98,92 dólares, con tendencia al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad por el conflicto del Medio Oriente. Este ha estado con fluctuaciones que lo llevan a 102 dólares.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja, hoy tiene un costo de 61.392,50 dólares hoy jueves. Este llegó a estar en mayo sobre los 82 y 83 mil dólares, pero ha perdido terreno.

Dólar BCV hoy 11 de junio de 2026, IMPSA renegocia contrato

El presidente de la compañía energética IMPSA, Jorge Salcedo, informó que están avanzando en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela.

Según publicó Reuters, este contrato podría añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la nación caribeña, a partir de los próximos meses.

El contrato firmado hace más de 10 años entre IMPSA y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) continúa sin ejecutarse por problemas de pago y las sanciones estadounidenses.

Es importante apuntar que IMPSA era originalmente una empresa estatal argentina, pero ahora es propiedad del Fondo de Adquisiciones Industriales, con sede en Estados Unidos.

Tras la flexibilización de las sanciones a Venezuela, IMPSA está tramitando la firma de una agenda contractual con Corpoelec para exportar e instalar las turbinas hidráulicas y los equipos mecánicos.

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