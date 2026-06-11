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La Junta Directiva del Real Madrid CF sacudió el panorama futbolístico al anunciar, justo durante la inauguración de la Copa del Mundo, el regreso de José Mourinho como nuevo director técnico.

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El estratega portugués asumirá el banquillo del primer equipo por las próximas tres temporadas, con un contrato firmado hasta el 30 de junio de 2029.

José Mourinho de regreso en el Madrid

El comunicado oficial, emitido tras una reunión de la cúpula merengue presidida por Florentino Pérez, detalla que «The Special One» se incorporará formalmente a la disciplina blanca el próximo 13 de julio para dar inicio a la pretemporada.

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El sorpresivo anuncio acaparó la atención digital en el momento exacto en que rodaba el balón en la cita mundialista.

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