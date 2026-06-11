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Motorizado lesionado en Sal Bahía de la parroquia Goaigoaza

By Lubin Molero
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Motorizado lesionado en Goaigoaza
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano motorizado de 48 años resultó lesionado de consideración tras registrarse un accidente vial en Puerto Cabello, específicamente en la carretera hacia el sector Sal Bahía de la parroquia Goaigoaza.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este jueves 11 de junio.

Motorizado lesionado en Goaigoaza

La víctima quedó identificada como Juan González, quien conducía una motocicleta Empire de color azul cuando colisionó contra una camioneta Ford gris.

De manera extraoficial se conoció que el pavimento resbaladizo por las lluvias pudo haber incidido en el fuerte choque. El impacto le ocasionó al motorizado politraumatismos generalizados y una fractura de fémur.

Paramédicos del servicio de salud 0800-Bigote se presentaron en el lugar para brindar los primeros auxilios y estabilizar al lesionado. Posteriormente, González fue trasladado a la emergencia del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara, donde permanece bajo observación médica.

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