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El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad ampliar por siete días continuos el plazo de inscripción para los aspirantes al Poder Judicial venezolano.

La extensión del cronograma estará vigente hasta el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde en la sede del Museo Boliviano.

Amplían plazo para Aspirantes al Poder Judicial

El diputado Giusseppe Alessandrello informó que la medida busca facilitar la entrega de requisitos en horario corrido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, incluyendo sábado y domingo.

El parlamentario destacó que la convocatoria alcanzó una cifra récord de 613 ciudadanos inscritos. Desglosados en 523 postulados para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 56 para la Inspectoría General de Tribunales. Así como 30 para la Dirección de la Escuela de la Magistratura.

Al cerrar este nuevo lapso, se publicará la lista definitiva para iniciar la fase de impugnaciones y entrevistas por 15 días continuos.

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