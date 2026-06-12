El productor y rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como «Diddy», enfrenta una nueva acción judicial tras ser demandado por agresión sexual.
En esta oportunidad, un antiguo actor infantil lo acusa formalmente de haberlo agredido sexualmente durante un evento corporativo celebrado en el año 2007. La querella fue presentada de manera completamente anónima ante un tribunal de California.
Diddy demandado por agresión sexual
De acuerdo con el expediente judicial revelado por la cadena de noticias ABC News, la víctima alega que los hechos ocurrieron en el marco de una reunión de negocios y contactos de la industria del entretenimiento realizada en Hollywood Hills, Los Ángeles.
El artista ya arrastra antecedentes penales tras haber sido condenado el año pasado por delitos relacionados con redes de prostitución.
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