EntretenimientoPortada

Diddy es demandado por presunta agresión sexual a un actor infantil en 2007

By Lubin Molero
0
51
Diddy demandado por agresión sexual
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El productor y rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como «Diddy», enfrenta una nueva acción judicial tras ser demandado por agresión sexual.

En esta oportunidad, un antiguo actor infantil lo acusa formalmente de haberlo agredido sexualmente durante un evento corporativo celebrado en el año 2007. La querella fue presentada de manera completamente anónima ante un tribunal de California.

Diddy demandado por agresión sexual

De acuerdo con el expediente judicial revelado por la cadena de noticias ABC News, la víctima alega que los hechos ocurrieron en el marco de una reunión de negocios y contactos de la industria del entretenimiento realizada en Hollywood Hills, Los Ángeles.

El artista ya arrastra antecedentes penales tras haber sido condenado el año pasado por delitos relacionados con redes de prostitución.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela firma acuerdo con Shell para reactivar el Campo Loran

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticiero Venevisión
Artículo anterior
Mitos y realidades sobre los perros Pitbull: ¿son peligrosos por naturaleza?
Artículo siguiente
Homicidio de un hombre en Aragua fue esclarecido
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes