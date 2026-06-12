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Funcionarios de la Delegación Municipal Villa de Cura, esclarecieron el homicidio de un hombre en Aragua. Gerson Alejandro Rojas Páez (24), fue hallado sin vida en la Carretera Nacional Magdaleno – Palo Negro, el pasado 8 de junio, logrando la detención de dos personas.

Se pudo determinar que la víctima, fue contactada por Heber Josué Esaa Cabeza (21), para tener una conversación por diferencias personales que existían entre ellos. Optando por citarlo.

Apersonándose el victimario a bordo de un vehículo, junto a su hermano identificado como Brayan Nixon Silva Cabeza (33), aún por detener; una vez en el lugar, Heber le solicita a Gerson, que ingrese al vehículo, donde sostienen una fuerte discusión.

Homicidio de un hombre en Aragua

Originándose un forcejeo, optando por desenfundar un arma blanca, causándole una herida grave en el cuello y, posteriormente lo golpean con una llave de cruz, provocándole la muerte. Luego, huyen hacia Maracay, a fin de ocultarse en la vivienda de un familiar.

Sin embargo, tras un extenso trabajo de investigación realizado se logró la aprehensión de Heber y de, Denise Sikiu Rojas Fuentes (51). Quien fue la persona que le facilitó el vehículo para que ejecutaran el crimen. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

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