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En lo que fue el segundo juego del Grupo A, Corea del Sur debutó con victoria ante Chequia con pizarra de 2×1. En un juego cargado de emociones en lo que respecta al torneo más importante del balompié que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

Ladislav Krejci anotó por los europeos al minuto 59, durante el primer tiempo hubo ataques de lado y lado pero no concretaron en goles. Luego al minuto 67, vino el empate por parte de Hwang In-beom.

Corea del Sur debutó con victoria ante Chequia

Pero el ataque no terminó allí, luego que los coreanos siguieron llegando y 13 minutos después, en el 80, Oh Hyeon-gyu se encargó de anotar el tanto del triunfo. Bastaron los minutos siguientes para cerrar la defensa.

De esta manera los asiáticos en el Grupo A, terminaron anotándose un total de tres puntos para estar de líderes junto a México.

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