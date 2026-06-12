La Misión Nevado Carabobo estará hoy en la urbanización El Trigal, Valencia estado Carabobo. La misión de las mascotas ha venido recorriendo todo el estado atendiendo a los animales domésticos. Entre ellos perros, gatos entre otros, desde las 9:00 de la mañana.
Para hoy la misión estará en la Cancha techada de la Trigaleña frente al Farmatodo Valencia Carabobo. Donde se estará realizando una jornada veterinaria integral para todos nuestros animales de compañía. Recuerda nuestra actividad es completamente Gratuita.
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La Misión Nevado Carabobo hoy en esta zona
Se estará realizando desparasitación, consultas, limpieza de oídos, entre otros, atendiendo a tus mascotas hoy en la mañana. Recuerda que si tienes alguna inquietud acerca de los animales, como su cuido y alimentación puedes preguntarla.
Recuerda que tener una mascota es una gran responsabilidad, este es un miembro más de la familia. Solo buscan amor además de alimentación y mucho cariño, recuerda siempre dedicarle tiempo para que juegue.
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