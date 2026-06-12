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El estado del tiempo hoy 12 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Venezuela amanece con Cielo cubierto en casi todo el país, excepto el norte del Zulia y oeste de Falcón que se observa parcialmente nublado; así mismo, se puede apreciar precipitaciones de intensidad variable y eventual actividad eléctrica, especialmente al sur de nuestra Guayana Esequiba.

Además de Delta Amacuro, Bolívar, norte de Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Guárico, oeste de Apure, norte de Táchira y sur del Zulia; Algunas lloviznas en zonas montañosas de Miranda, Portuguesa, Barinas y este de Falcón.

La Onda Tropical 11 está saliendo del país, por el occidente mientras que ya la número 12 se desplaza sobre Venezuela. Se espera por lluvias, mal tiempo como vientos en algunas zonas del oriente venezolano.

Estado del tiempo hoy 12 de junio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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