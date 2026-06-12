EntretenimientoArte y CulturaPortada

Efemérides del 12 de junio, se crea la Real Casa de la Moneda en Caracas

By Danny Valdiviezo
0
41
Efemérides del 12 de junio
Foto: Blognumismático

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Las efemérides del 12 de junio nos recuerda que un día como hoy Se crea la Real Casa de Moneda de Caracas (1802). Fue la encargada de elaborar la primera moneda en Venezuela. Primera Moneda Acuñada en Venezuela.

Nace Julián Castro (1805) Militar y político venezolano.

Se libra un día como hoy la Batalla de Cantaura (1819).

Muere Julián Castro (1875) Militar y político venezolano.

El pitcher John Lee Richmond, jugando para el Worcester de la Liga Nacional, realiza el primer juego perfecto del béisbol en la historia, ante el equipo de Cleveland (1880).

Se inaugura la Cervecería de Maracaibo (1897).

Muere Teresa Carreño (1917) Pianista, cantante y compositora venezolana.

Nace George H. W. Bush (1924) Militar y político estadounidense.

Nace Ana Frank (1929) Diarista alemana con ascendencia judía. Escritora del Diario de Ana Frank.

Efemérides del 12 de junio

Sale en circulación una estampilla en honor a Teresa Carreño (1938). Fue la primera mujer en aparecer en una estampilla venezolana. Primera Estampilla hecha en Venezuela.

Se inaugura el Salón de la Fama Nacional de Béisbol en Cooperstown (1939). Curiosidades y Récords del Béisbol de las Grandes Ligas.

Se crea el Parque Nacional Canaima (1962).

Última emisión de Phineas y Ferb (2015).

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Derechos del Trabajador en Venezuela.

Día Internacional del Doblaje.

Festividad de San Onofre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Pendientes!, Pagan bono Corresponsabilidad y Formación y Beca Universitaria

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
Artículo anterior
Estado del tiempo hoy 12 de junio de 2026 en Venezuela
Artículo siguiente
Motorizado falleció en un accidente en la Carretera Nacional San Joaquín Guacara
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes