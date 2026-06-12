Compartir

Las efemérides del 12 de junio nos recuerda que un día como hoy Se crea la Real Casa de Moneda de Caracas (1802). Fue la encargada de elaborar la primera moneda en Venezuela. Primera Moneda Acuñada en Venezuela.

Nace Julián Castro (1805) Militar y político venezolano.

Se libra un día como hoy la Batalla de Cantaura (1819).

Muere Julián Castro (1875) Militar y político venezolano.

El pitcher John Lee Richmond, jugando para el Worcester de la Liga Nacional, realiza el primer juego perfecto del béisbol en la historia, ante el equipo de Cleveland (1880).

Se inaugura la Cervecería de Maracaibo (1897).

Muere Teresa Carreño (1917) Pianista, cantante y compositora venezolana.

Nace George H. W. Bush (1924) Militar y político estadounidense.

Nace Ana Frank (1929) Diarista alemana con ascendencia judía. Escritora del Diario de Ana Frank.

Efemérides del 12 de junio

Sale en circulación una estampilla en honor a Teresa Carreño (1938). Fue la primera mujer en aparecer en una estampilla venezolana. Primera Estampilla hecha en Venezuela.

Se inaugura el Salón de la Fama Nacional de Béisbol en Cooperstown (1939). Curiosidades y Récords del Béisbol de las Grandes Ligas.

Se crea el Parque Nacional Canaima (1962).

Última emisión de Phineas y Ferb (2015).

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Derechos del Trabajador en Venezuela.

Día Internacional del Doblaje.

Festividad de San Onofre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas