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Como Benjamín Antonio López Azuaje quedó identificado el sujeto que sufrió un accidente en la Carretera Nacional San Joaquín Guacara. El hombre de 39 años tuvo el hecho vial a la altura de la urbanización Los Palos Grandes.

López Azuaje el pasado 1º de junio circulaba en la carretera en una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. López fue llevado hasta el hospital Central de Maracay donde fue atendido.

Accidente en la Carretera Nacional San Joaquín Guacara

Durante diez días el personal médico trató de salvarle la vida, falleciendo en las últimas horas. Joelys Ospino, pareja de López indicó que este salió expelido de la moto tras el impacto del vehículo en ese sector del estado Carabobo.

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El hombre se dedicaba a la albañilería además de otros oficios, entre ellos vendía víveres. Tuvo tres hijos en 22 años de casado. El accidente se suma a los ocurridos en las vías del país en las últimas semanas.

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