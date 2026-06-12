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Luego de los dos sismos ocurridos ayer en el estado Carabobo, Funvisis reportó tres temblores en el país en las últimas horas. El primero de ellos a las 11:34 minutos de la noche de este 11 de junio.

Este tuvo una magnitud de 2.7 grados en la Escala de Richter teniendo un epicentro de 15 kilómetros al sur de Cumaná en el estado Sucre. Con una profundidad de 4.2 kilómetros, el mismo no dejó daños.

El segundo sismo fue reportado a las 2:35 de madrugada de hoy viernes en Bachaquero estado Zulia. Tuvo una magnitud de 2.5 en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros apuntó Funvisis.

Funvisis reportó tres temblores en el país

Este temblor además de Bachaquero fue reportado en otras zonas del país, como el estado Falcón como La Guaira. Mientras que a las 5:14 minutos reportaron el segundo temblor en la madrugada de hoy en el estado Sucre.

Este ocurrió a las 5:14 minutos de la madrugada, con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter. Tuvo una profundidad de 129 kilómetros y un epicentro de 11 kilómetros al este de Araya.

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