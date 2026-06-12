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Los partidos del Mundial de Fútbol 2026 copan las tendencias, hoy a las tres de la tarde hora de Venezuela se espera el debut de Canadá ante Bosnia. A las nueve de la noche en Los Ángeles estarán jugando Estados Unidos contra Paraguay.

Viernes 12 de Junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 3:00 PM (Hora de Venezuela / ET)

País: Canadá

Estadio Toronto (BMO Field)

Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay

Hora: 9:00 PM (Hora de Venezuela / ET)

País: Estados Unidos

Estadio: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)

Sábado 13 de Junio, Qatar vs. Suiza

Hora: 3:00 PM (Hora de Venezuela / ET)

País: Estados Unidos

Estadio: Estadio San Francisco (Levi’s Stadium – Santa Clara)

Partidos del Mundial de Fútbol 2026

Sábado 13 de junio, Brasil vs. Marruecos

Hora: 6:00 PM (Hora de Venezuela / ET)

País: Estados Unidos

Estadio: Estadio Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Sábado 13 de junio, Haití vs. Escocia

Hora: 9:00 PM (Hora de Venezuela / ET)

País: Estados Unidos 🇺🇸

Estadio: Estadio Boston (Gillette Stadium – Foxborough)

Domingo 14 de junio: Hora: 12:00 AM (Medianoche del sábado para amanecer domingo) (Hora de Venezuela / ET) Australia vs. Turquía

País: Canadá

Estadio: Estadio Vancouver (BC Place)

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