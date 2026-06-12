Los partidos del Mundial de Fútbol 2026 copan las tendencias, hoy a las tres de la tarde hora de Venezuela se espera el debut de Canadá ante Bosnia. A las nueve de la noche en Los Ángeles estarán jugando Estados Unidos contra Paraguay.
Viernes 12 de Junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
Hora: 3:00 PM (Hora de Venezuela / ET)
País: Canadá
Estadio Toronto (BMO Field)
Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay
Hora: 9:00 PM (Hora de Venezuela / ET)
País: Estados Unidos
Estadio: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)
Sábado 13 de Junio, Qatar vs. Suiza
Hora: 3:00 PM (Hora de Venezuela / ET)
País: Estados Unidos
Estadio: Estadio San Francisco (Levi’s Stadium – Santa Clara)
Partidos del Mundial de Fútbol 2026
Sábado 13 de junio, Brasil vs. Marruecos
Hora: 6:00 PM (Hora de Venezuela / ET)
País: Estados Unidos
Estadio: Estadio Nueva Jersey (MetLife Stadium)
Sábado 13 de junio, Haití vs. Escocia
Hora: 9:00 PM (Hora de Venezuela / ET)
País: Estados Unidos 🇺🇸
Estadio: Estadio Boston (Gillette Stadium – Foxborough)
Domingo 14 de junio: Hora: 12:00 AM (Medianoche del sábado para amanecer domingo) (Hora de Venezuela / ET) Australia vs. Turquía
País: Canadá
Estadio: Estadio Vancouver (BC Place)
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