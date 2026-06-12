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Instagram y Facebook presentan fallas a esta hora a nivel mundial, naciones como España, México, parte del continente americano. Además de algunas zona de Europa han indicado sobre la lentitud en estas redes sociales.

Resaltaron usuarios de estas redes que hay problemas en cargar la misma, la cual cuesta actualizarse. Los servicios de Meta han estado con fallas hoy viernes y se espera respuesta por parte de lo directivos de la empresa.

Instagram y Facebook presentan fallas

Congestión en redes sociales, las mismas han presentado lentitud en su sistema. Como se quedan completamente en blanco y no carga imágenes. Son las respuestas de usuarios ante el problema presentado.

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