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El decreto de Emergencia Económica en el país volvió a prorrogarse por un total de 60 días, así se conoció ayer jueves 11 de junio de 2026. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad este decreto con el número 5.356.

La cual da prórroga por un total de dos meses al Estado de Emergencia Económica en el país, esto instruido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dicho decreto da al ejecutivo nacional facultades extraordinarias para dar medidas urgentes de protección social.

Decreto de Emergencia Económica en el país

Como asegurar la continuidad de servicios públicos, de igual modo el Tribunal Supremo de Justicia da el dictamen de salvaguardar la económica del país ante factores externos. Como internos que afecten el normal desarrollo del aparato productivo.

También del aparato comercial venezolano, se espera ahora por los días de agosto para conocer si el mismo sería extendido.

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