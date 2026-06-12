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Venezuela denunció nuevo derrame de hidrocarburos

By Danny Valdiviezo
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Venezuela denunció derrame de hidrocarburos
Foto: Banca y Negocios.

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Danny Valdiviezo
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Venezuela denunció derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago. En la mañana de hoy viernes 12 de junio, el canciller Yván Gil dio a conocer la denuncia mediante un comunicado.

Dicho derrame fue reafirmado mediante imágenes satelitales, desde el mes pasado Venezuela ha hecho el llamado por los hidrocarburos que han llegado a la costa. Esto afecta a la zona cercana, pero hasta ahora la nación cercana ha hecho poco.

Venezuela denunció derrame de hidrocarburos

Dicho derrame representa un peligropara la naturaleza, como para la pesca artesanal y el turismo de la zona. En el comunicado se explica que hay riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras.

Venezuela ha activado mediante monitoreo en la zona protocolos de seguridad en las costas que están afectadas. Indicó Gil que Venezuela pide a Trinidad asumir la responsabilidad que hay en dicho derrame.

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SourceCanciller Yván Gil
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