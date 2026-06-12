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En la mañana de hoy viernes 12 de junio de 2026 reportaron el incendio de un vehículo en la ARC tramo Carabobo. Se trata de un automóvil el cual estaría en el canal de seguridad cercano a las oficinas del ferrocarril y el antiguo galpón de la General Motors.

Al parecer habrían personas lesionadas en el accidente, se esperaba por funcionarios de Invialca como por paramédicos. En el sitio estaban funcionarios viales descongestionando el tráfico.

Se pudo conocer que al vehículo le explotó un caucho, lo que causó que colisionara contra la defensa y luego se incendiara en el canal de la autopista.

Incendio de vehículo en la ARC tramo Carabobo

Dicho accidente se suma a los ocurridos en las vías del centro del país. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a transitar con prudencia como con responsabilidad.

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