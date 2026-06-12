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Monto a cobrar en el Ingreso Integral en junio 2026

By Danny Valdiviezo
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Ingreso Integral en junio 2026

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Danny Valdiviezo
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A partir del lunes 15 de junio de 2026 o del martes 16, se hará el depósito del Ingreso Integral correspondiente a la primera quincena de junio. Recordemos que el mismo se hará en dos partes a los empleados públicos.

La primera parte el 15 y la segunda el 30 de este mes, el monto a cobrar son 150 dólares fijado en el cambio BCV del día. Por lo que el monto probable a cobrar por parte de los empleados públicos será de 87 mil bolívares.

Ingreso Integral en junio 2026

Este monto pudiera variar en el inicio de la semana que viene, luego se espera por el pago de los jubilados de la administración pública y luego los pensionados. Los abuelos recibirán el aporte de la pensión que se encuentra en 130 bolívares.

Luego al final de mes, se esperan tres bonos por parte del sistema Patria, el primero de ellos será el Bono Corresponsabilidad y Formación. Luego Cuadrantes de Paz como cultores populares.

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¡Ahora!, Bono de 66 mil bolívares comienza a pagarse en Patria

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SourceNoticias24Carabobo
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