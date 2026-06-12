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La terna arbitral venezolana se alista desde ya para lo que será este Mundial de Fútbol 2026. El encuentro entre Australia y Turquía tendría arbitraje nacional en esta cita mundialista de este año.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue designado por la FIFA para dirigir el partido entre Australia y Turquía del Grupo D en la Copa Mundial 2026. Con este nombramiento, se convierte en el primer juez de su país en participar en dos ediciones mundialistas consecutivas tras su actuación en Qatar 2022.

Terna arbitral venezolana se alista para esta fecha

Valenzuela, oriundo del estado Lara es uno de los jueces deportivos más preparados y ahora estará en su segundo Mundial. Acompañado de los asistentes Jorge Urrego como de Tulio Moreno. El encuentro será este domingo a las doce de la noche hora de Venezuela. Repetimos en el encuentro entre Australia y Turquía.

El año pasado

El venezolano Jesús Valenzuela aparecía en el listado de los nominados a Mejor Árbitro del Mundo. Según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), que destacó el trabajo del juez deportivo criollo.

Fueron en total 25 nominados, pero los expertos en el deporte del fútbol consideraron que es un alto logro para Valenzuela. Quien a nivel mundial es uno de los venezolanos más reconocidos por su trabajo de impartir la justicia en la cancha.

Poco a poco el criollo ha estado trabajando para ser uno de los mejores, incluso ha estado en juegos de Premundial de la Conmebol como en otros torneos internacionales. Valenzuela es uno de los siete representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la nominación.

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