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Luto en El Casupo, por el adiós de Jesús María Clemente

By Danny Valdiviezo
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Jesús María Clemente
El Pavarotti del Casupo dejó su legado de hermandad en los caminos.

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Danny Valdiviezo
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Hay luto en El Casupo, falleció Jesús María Clemente, esta semana se conoció sobre el deceso del insigne cantor de la montaña valenciana. Clemente era un personaje que cantaba en el trayecto y era conocido como “El Pavarotti del Casupo”.

Clemente era conocido por ser un excelente ser humano, un vecino, el cual en cada subida o bajada saludaba y contagiaba con su alegría. La voz de Jesús María acompañaba a todos en el camino verde del cerro.

Tanto en horas de la mañana como de la tarde, además aupaba a los que iban en subida o venían en el camino. Siempre una mano amiga en el cerro, y una de las personas más amigables del lugar.

Jesús María Clemente, “El Pavarotti del Casupo”

Jesús cantaba con una pasión como si lo hiciera en uno de los grandes escenarios, una pasión completa en este espacio natural. Su presencia era siempre una alegría en los caminos del Casupo.

El luto y el silencio se sienten en la montaña emblemática, el ya no está “Pavarotti del Casupo”, se ha ido físicamente. Pero deja uno de los mejores legados en este sitio donde siempre se le va a recordar.

Desde #N24Carabobo enviamos nuestras palabras de condolencias a los familiares y amigos de Jesús María Clemente. Como elevamos oraciones al Creador del Mundo por su eterno descanso. Paz a sus retos.

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SourceCarlos El Caminante
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