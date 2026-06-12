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Guerra con Irán y lo que dijo el presidente Donald Trump

By Danny Valdiviezo
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Guerra con Irán
Foto: Globovisión.

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Danny Valdiviezo
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El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que la guerra con Irán había terminado. Así lo dio a conocer en las últimas horas desde La Casa Blanca. Hasta ahora la noticia ha hecho que los precios del petróleo bajen.

Indicó que Irán se había comprometido a no desarrollar el programa nuclear que tenían previsto. Es por ello que destacó que hay un acuerdo logrado con las autoridades de ese país y Estados Unidos.

Guerra con Irán

«No sé si lo sabían, pero hoy pusimos fin a la guerra con Irán y ellos han acordado no tener nunca un arma nuclear, algo en lo que insistimos. Ese era el objetivo principal», afirmó durante un mitin virtual”; dijo Trump.

Comentó el mandatario estadounidense, “»Irán nunca tendrá armas nucleares», subrayando que «pronto habrá una firma y los documentos están prácticamente listos». Se espera ahora por dicho acuerdo.

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SourceGlobovisión
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