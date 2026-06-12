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El precio del dólar BCV hoy 12 de junio de 2026 destaca que la divisa oficial está en la banda de los 580 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela el costo de hoy del dólar será de 582,68 bolívares, y el euro en 671,42 bolívares.

Para este lunes el valor del dólar será de 587,40 bolívares y el euro 680,08 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad a la baja, y ha perdido terreno en las últimas semanas. Hoy la onza tiene un costo de 4.201 dólares, este indicador había estado cercano a los cinco mil dólares en mayo.

De igual manera, ha ocurrido con el precio del barril de petróleo, teniendo hoy un precio de 87,31 dólares. Este ha tenido picos cercanos a un costo de los 93 dólares en las últimas semanas, parece ahora ir a la baja.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja en la última semana y entre ayer y hoy ha perdido cerca de mil dólares. Registrando hoy un osto de 63.072,11 dólares. Veremos como estará en las próximas horas.

Dólar BCV hoy 12 de junio de 2026, España dejará de dar residencia temporal humanitaria a venezolanos a partir de hoy

España dejará de dar y renovar residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos, a partir de mañana viernes, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Así figura en una nota informativa del Ministerio de Interior español de este jueves, que informa de cómo se aplicará el Pacto Europeo de Migración y Asilo y que especifica que España «dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venía haciendo hasta ahora».

Para los que tienen actualmente una residencia temporal de estas características, debido a que ya no se podrá renovar ni tampoco solicitar reagrupación familiar, el Ministerio de Interior estipula que deberían haber pedido «otras autorizaciones de residencia y trabajo».

El Gobierno español puso en marcha en 2018 ese permiso especial para los ciudadanos venezolanos ante el elevado número de solicitudes de asilo de los mismos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, lo que ha permitido regularizar la situación de unos 240.000 ciudadanos de Venezuela en España.

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