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Una úlcera gástrica es una llaga o herida abierta en la mucosa del estómago, causada por el desgaste de la capa protectora ante los ácidos digestivos. Suele generar un dolor tipo ardor en la boca del estómago y se trata con medicamentos que reducen el ácido y eliminan bacterias, requiriendo supervisión médica.

Causas principales, infección por Helicobacter pylori: Es la causa más común; esta bacteria debilita la barrera mucosa del estómago.

Uso crónico de analgésicos: Medicamentos como ibuprofeno, aspirina o naproxeno irritan o inflaman el tracto digestivo.

Síntomas más frecuentes de la úlcera gástrica

Dolor o ardor en la parte superior del abdomen (entre el ombligo y el esternón) que suele empeorar con el estómago vacío o mejorar temporalmente al comer.

Sensación de llenura rápida, hinchazón o eructos. Náuseas y, en casos más graves, vómitos.

Diagnóstico: El método más habitual para confirmar su presencia y tamaño es la endoscopia digestiva alta. También se realizan pruebas para detectar la bacteria H. pylori (muestras de aliento, heces o sangre).

Dieta: Evitar irritantes como el café, alcohol, bebidas carbonatadas, alimentos ultraprocesados, grasos y muy picantes. Recuerda tener siempre los consejos de un profesional de la medicina.

Atención: Las úlceras sanan generalmente entre 4 y 6 semanas tras iniciar el tratamiento.

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