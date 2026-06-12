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¿Dónde queda la playa Tinikijima en Aragua?, Así puedes llegar

By Danny Valdiviezo
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Tinikijima

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Danny Valdiviezo
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Tinikijima es una playa escondida y tranquila ubicada en el estado Aragua, Venezuela, específicamente en la costa de Choroní. Se encuentra a pasos del pueblo de Puerto Colombia en el estado Aragua.

Esta es conocida como la joya oculta o el paraíso escondido, es una de las más atractivas que ha en el lugar. Su acceso es remoto y eso sí cargado de mucha naturaleza.

Tinikijima

Tinikijima, ¿cómo llegar?

Llegada: Debes dirigirte al pueblo de Puerto Colombia en Choroní.

Acceso: Se llega caminando desde el pueblo. La caminata toma aproximadamente 10 a 15 minutos por un sendero natural junto al río.

Ruta: El sendero incluye atravesar un puente y subir una pequeña elevación de terreno antes de llegar a la costa. Las personas del pueblo, pueden ayudarte a llegar al sitio.

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SourceFrancisco Rojas
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