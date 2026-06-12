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El comisario Douglas Rico dio a conocer el caso de femicidio en el estado Miranda. Donde una joven de 25 años fue asesinada a las afueras de una vivienda. Quedando uno de los implicados en el asesinato aun por detener.

El triste hecho ocurrió en el sector La Dolorita. Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios, tras un extenso trabajo de investigación, lograron la aprehensión de uno de los involucrados en el femicidio de Sugey Marina Terán Anchila (25).

Caso ocurrido en la Carretera Vieja Petare-Santa Lucia, barrio La Dolorita, sector El Guamo, parroquia La Dolorita, municipio Sucre, estado Miranda; el pasado 10 de mayo del 2026. Donde murió la joven.

CICPC esclareció femicidio en el estado Miranda

De acuerdo a las investigaciones efectuadas, se pudo determinar que la víctima durante varias horas fue vigilada por Luis Alfredo Romero Laguna (31) y, Cristian José Borges Pire (22), este último aún por detener.

Por lo que Luis, valiéndose del nexo de amistad con la hoy occisa, acudió a su vivienda en horas de la madrugada. Donde bajo engaños de pagarle 100 dólares que tenía como deuda, logró que esta saliera.

Aprovechando el momento para desenfundar un arma de fuego y disparar en su contra, cegándole la vida de manera inmediata. Ahondando en el trabajo técnico – científico, se pudo conocer que la víctima tenía problemas personales con Cristian, por cuanto la misma, en otrora cortejó a su ex pareja, generando confrontaciones entre ellos, planificando este cegarle la vida.

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