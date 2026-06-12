Compartir

El Estadio Toronto fue el escenario de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 correspondiente a Canadá, país que comparte la organización de la cita mundialista junto a México y Estados Unidos.

El evento se llevó a cabo este viernes 12 de junio antes del partido entre la selección local y Bosnia.

Ceremonia inaugural del Mundial 2026 Canadá

El espectáculo musical estuvo encabezado por el cantante Michael Bublé y contó con la participación de la intérprete Alanis Morissette, encargada de entonar el himno nacional canadiense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

La puesta en escena reunió además a figuras internacionales como Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna y Nora Fatehi, en un despliegue artístico que rindió homenaje a la diversidad cultural del territorio norteamericano.

Ceremonia en Estados Unidos

Por su parte, Estados Unidos completará el inédito formato con su propio espectáculo de gala programado para más tarde en Los Ángeles.

La ceremonia en territorio estadounidense se espera para las 10:30 pm, hora de Venezuela. Contará con una cartelera musical de estrellas globales de la industria como: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Diddy es demandado por presunta agresión sexual a un actor infantil en 2007